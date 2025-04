ARMAS VIDEO Elina Nechayeva poeg sai pooleaastaseks: palju õnne, mu väike päikesekiir

«​Need kuus kuud mu kalli Olive'iga on olnud täidetud armastusega, mis on sügavam kui iial oskasin arvata ning väljakutsetega, mis on kasvatanud mind viisil, mida ma poleks ette kujutanud,» ütleb ta.

Nechayeva on avaldanud, et Olive sündis enneaegselt. «Poja tervis on väga hea! Ta sööb tublisti! Nagu ema ja isa! Süüa talle väga meeldib,» rääkis Elina «Hommik Anuga» saates möödunud aasta novembris. «Sündides oli ta muidugi väga tilluke, kõigest 47 cm pikk ning kaalus vähem kui kaks ja pool kilo. Lühikese ajaga on aga pikkust juba visanud. Meenutab väikest ämblikku oma pikkade jalgade ja kätega,» ütles Nechayeva.