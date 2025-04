SUUR APLAUS «Ma näen su häält» saates korralikult üllatanud Olari Viikholm: oleks tahtnud Birgitiga duetti laulda

Saarlane Olari Viikholm on laulnud nii Vanemuise teatris, rahvusooperis Estonia kui Eesti Filharmoonia Kammerkoori koosseisus. Ta ütles oma tausta kohta täpsustavalt, et lisaks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale on tal kõikide professionaalse lauljana töötamist võimaldavate muusikakollektiividega kogemus olemas ehk tema sõnutsi läbitud.

Nõunik Kohver ütles saate alguses Olari ehk ühemehebändi kohta, et temas tundub olevat liiga palju muusikat sees, et see kõik võiks tõsi olla. «Peab juhtum juhtumi haaval vaatama, kas see pädeb või ei päde.»