«Nahk näeb tõeliselt terve ja hoolitsetud välja. See on saanud täiesti uue hingamise! Mitte midagi ülepingutatult ega kunstlikku,» selgitab ilukliinik Instagramis ja lisab: «Aga me ei ole veel lõpetanud. Suveks oleme seal, kuhu plaanisime jõuda. Ja seda teekonda on ilus kõrvalt vaadata!»