Aprilli teine pool on kindlasti juba see aeg, kus enamik inimesi soojemate ja päikselisemate ilmade järele ootavad. Kui Tallinnas on laupäeval, 26. aprillil, keskmiselt 6 soojakraadi ja ilm pigem päikeseline, siis Lõuna-Eestis on olukord veidi teistsugune – sellest saatsid paar lugejat Elu24-le ka videod.