ABC News vahendab, et Virginia Giuffre​ sooritas oma perekonna teatel enesetapu. «Meie südamed on täielikult murtud, kui teatame, et Virginia lahkus meie seast eile õhtul oma talus Lääne-Austraalias. Ta kaotas oma elu enesetapu tagajärjel, olles kogu elu olnud seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubanduse ohver,» seisab perekonna avalduses.​