Uus uuring on tuvastanud Euroopa veinide laialdase saastumise trifluoroäädikhappega (TFA), mis on PFASi püsiv kõrvalsaadus, tööstuskemikaalide rühm, mida laialdaselt nimetatakse «igavesteks kemikaalideks». Ükski viimastel aastatel kümnes Euroopa Liidu riigis toodetud veinidest ei näita puhtaid tulemusi. Mõnes pudelis leiti, et kemikaalide tase oli sada korda kõrgem kui joogivees tavaliselt mõõdetakse.​



SAASTATUSE TASE AINULT TÕUSEB



Veinitootmine on Euroopa põllumajanduses üks suuremaid pestitsiidide, eriti fungitsiidide kasutajaid, mistõttu viinamarjaistandused on tõenäoline kemikaalide leviala. Viinamarjad on seenhaiguste suhtes eriti tundlikud, vajades sagedast pritsimist kogu kasvuperioodi vältel, sealhulgas mõnede PFAS-ühendeid sisaldavate toodete puhul.