OSKAD ARVATA? Getter Jaani paljastab, kellega on ta jaganud rohkelt suudlusi nii lava peal kui lava taga

Hommikuprogrammis paljastas Jaani näiteks, miks ta ei tarbi alkoholi: «See lihtsalt ei maitse mulle ja ei mäleta millal ma viimati isegi purjus olin.»



Üheks küsimuseks oli, kas naist on kunagi ööklubist välja visatud. Ning loomulikult hea tüdruk Jaani selliseid pättuseid ei tee, ent on olnud olukord, kus ta viibis alaealisena ühe korra ööklubis: «Mul oli allkiri antud, et ma võisin seal viibida, aga ega keegi selle tagamaid ei teadnud toona, kui sellest uudis sai meedia poolt tehtud.»



Vähe põletavam küsimus oli siis, kui muusik pidi vastama, kas ta on mõne kuulsusega suudelnud. Naine lausa rõkkas naerda, samal ajal paljastades, et üheks kuulsuseks on olnud näiteks Uku Suviste, kellega Jaani pidi muusikalis mängima.



«See oli muusikali «Grease»​ tarbeks ning tema oli Danny ja mina olin Sandy. Ja siis meil oli üks autostseen. Mäletan, kuidas tahtsin teksti proovideks hästi selgeks õppida, et ma jumala eest miskit nässu ei keeraks. Ja kui siis oli see hetk, kus Uku tuli mulle juba hästi lähedale, siis ma tõmbusin kaugemale ja kaugemale ja ütlesin, et mul läksid sõnad meelest. Aga hiljem juhtus seda ikka jah mitu korda lava peal ja lava taga,» kihistas lauljatar. Kuidas Ukuga aga suudelda oli, ei mäletanud Jaani rääkida.