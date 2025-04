OLED NENDE SEAS? Nendel inimestel võib olla süda praegu päris raske

Veenus on tegemas kolmandat ja viimast ühendust Saturniga Kalades, et võtta kokku jaanuaris alanud teekond.

Armastuseplaneet Veenus on kohtingul karmi Saturniga, mis õpetab läbi piirangute, takistuste ja kannatuste sügavamat vastutuse võtmist. Loe lähemalt, mida see toob ja keda see mõjutab kõige enam.