ELU25 Juku-Kalle Raid: VIDEO! Tule kaasa Riigikogu hoone tornidesse ja suurde saali. Sigatüüka ekskursioon 3.

Toompea linnusest küll on säilinud müürid, mida erinevad võimud on tugevdanud ja kõrgendanud, kuid Riigikogu lahtiste uste päeval on sellest eksklusiivselt avatud Pika Hermanni torn – keskaja Läänemere äärsete maade kõrgeim kivitorn. Selleks, et pikad järjekorrad, mis ulatusid mitmesaja külastajani, kes pidid vapralt ootama tundide kaupa torni minekut enam lihtsalt seisma ei peaks, jagame me tasuta kellaajalisi pääsmeid. Kuid ka need saavad varakult otsa, seega tasub kohe varakult uste avades kell 11 kohal olla, sest pärastlõunaks on need pääsmed kiirelt otsa saanud. Torn aga mahutab korraga kitsaste käikude ja turvalisuse tõttu vaid 45 inimest, kellega kulub ligi 30 minutit torni tõusmiseks ja vaate nautimiseks.

Ja see vaade on seda treppidest tõusmist väärt, eriti ilusa ilmaga. Kellel binokkel olemas, võib paluda ilusat ilma ja ehk siis tornist paistavad ka Helsinki kiriku kuplid.

Mis põnevat toimub majas?

Riigikogu lahtiste uste päeva traditsioon on kandunud nüüdseks üle ka teistesse parlamentidesse, et näidata demokraatia toimimist ja parlamendi avatust rahvale. Seetõttu on ka paljud külalised imestunud, eriti just välisriikidest, et sarnast üritust parlament korraldab.