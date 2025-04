Kuidas koguneb suunamudijate pension?

Pensioniikka jõudmine tähendab seda, et inimene on mitu aastakümmet rasket tööd teinud, riigile makse maksnud, aidates sellega riigi arengule kaasa, ja nüüd on aega inimesel jalad seinale lüüa ja puhata. Nüüd on riik see, kes inimesele tasu maksab ja laseb tal rahus vanaduspõlve nautida.

Aga ajas muutub kõik ning tehnoloogia abiga on tekkinud uue töökohad ja võimalused, kuidas inimesed saavad raha teenida. Üheks selleks on influencer'id ehk suunamudijad, Instagrami staarid, juutuuberid jt. Paljud vanema generatsiooni esindajad ei pruugi neid lugeda nii-öelda päris tööks, sest seda tehes ei pea selg kõveras aastakümneid töötama, nii et käed ja nägu pärast must. Enese kaamera ees näitamine, oma vaatajaskonnaga rääkimine, nendele meelelahutuse või meelerahu pakkumine on natuke selline, mida näitlejad on aastasadu teinud, oma öelduga mõjutatakse avalikkust, nagu seda on teinud poliitikud, enesele ja teistele esitatakse füüsilisi väljakutseid, et homme olla parem kui ollakse täna, nagu seda teevad sportlased.