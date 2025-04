RÄÄGIB SUU PUHTAKS «Mul ei olnud julgust ega aega enne üles tunnistada!» BSH tunnistas lõpuks üles, et näppas advokaadibüroo jõulupeolt pudeli mulli

Veebruarikuus lahvatas uudis, nagu oleks Brigitte Susanne Hunt pistnud advokaadibüroo jõulupeol kotti pudeli mullijooki. Ehkki Hunt sõnas toona, et selline juhtum aset ei leidnud, siis nüüd tunnistab ta pisivarguse siiski üles.

«Väga piinlik oli, et see avalikult välja tuli, aga sain 100 protsenti asja eest igatahes,» kirjutab naine enda blogis. Ka toimetusele kinnitab Hunt, et tal on juhtunu pärast tõesti väga piinlik.