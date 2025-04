VIDEO Elon Musk sattus Valges Majas kaklusse

«Kaks miljardäri, keskealist meest, kes vist arvasid, et Valges Majas presidendi kontoriruumides tuleks pidada show-maadluse sarja WWE võistlus,» ütles Axiose teatel üks tunnistaja eelmisel neljapäeval toimunud vaidluse kohta. (Bessenti vara väärtus on tegelikult 520 miljonit dollarit (457 miljonit eurot – toim).)

Miks see on oluline? Kokkupõrge, milles mõlemad mehed karjusid teineteisele näkku, näitas, kui palju Muski isiksus ja tööstiil on ärritanud mõningaid USA administratsiooni kõrgemaid ametnikke pärast seda, kui ta hakkas DOGEga jõhkralt ministeeriume ja muud puistama ja tühistama.