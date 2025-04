Oma nutvalt emalt kõne saanud poeg tabas ära, et tegu on pettusega: hüsteerias nutmine tuli tal imeliselt välja, näitlemise meistriklass!

«Sain ka sellise kõne, väga usutavalt nuttis tõesti...»

«Mu vanaemale helistati ükspäev jutuga, et õde sattus haiglasse ja avariisse ja mina emaga oleme väidetavalt juba politseijaoskonnas asja uurimas/lahendamas ja helistaja on ohvri advokaat ning nõuab x summat. Minu üllatuseks oli see, et pettur teadis minu ning minu ema, õe ja vanaema nime ning kus linnas me elame...»

Kui saate kahtlase sõnumi, mis näib olevat lähedaselt inimeselt, võtke temaga otse ühendust muul viisil

Eelmise aasta oktoobris kirjutas Limon 70-aastasest Liliast, kes sai kõne petturitelt, kes imiteerisid tema tütre häält ja kes väidetavalt ütles, et ta on haiglas. Naine tundis hääle ära, kuid ei sattunud paanikasse ja helistas otse tütrele. Selgus, et tütrega oli kõik korras ja see oli järjekordne telefonipettus.

Toona soovitas politsei, et juhtudel, kui võõralt numbrilt helistav isik tutvustab end lähedasena, on oluline säilitada rahu. Tuleb mõelda küsimustele, millele ainult lähedane inimene vastata oskab.

«Kui sul on vähimgi kahtlus, et helistaja on võõras, lõpeta kõne ja helista oma sugulase numbrile, mis sul on olemas,» soovitas politsei.