Paljud on seda telki kindlasti näinud. Kas siis mõnes suursuguses pulmas või mõnel festivalil. Selliseid telke on Eestis telgi omaniku Pastsenko sõnul ainult üks ning enamasti on see kogu suviseks peohooajaks broneeritud. Kogu Baltikumis on neid heal juhul paar tükki.

Niisugune telk maksab minimaalselt 2500 eurot ja on üks suurimaid. «Eelkõige on see kõige kaunim! Meil on võimalik võtta suur telk, aga see on nagu telk ja kunstiteos kaks ühes,» räägib telgi omanik Artur Pastsenko.