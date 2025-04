Kolmapäeval kirjutasime, kuidas igal hommikul Raplast Tallinnasse sõitva naise sõnul on rong juba esimeses peatuses nii täis, et paljud reisijad peavad kogu sõidu vältel ehk tund aeg püsti seisma. Päev hiljem said reisijad rõõmustada, sest rongile olid juurde haagitud lisavagunid.