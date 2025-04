Kuigi Titanicu kapteni Edward John Smithi ametlik surmapõhjus on endiselt üks ajaloo püsivamaid saladusi, on autor Dan E. Parkes visanud külma vett teooriale, et ta võttis endalt elu, väites, et need kuulujutud rikkusid ebaõiglaselt tema pärandit.

Ta esitas need plahvatuslikud väited raamatus «Titanic Legacy: The Captain, the Daughter and the Spy» («Titanicu pärand: kapten, tütar ja luuraja»-toim.), mis kirjeldab laevahukust ellujäänute ütlusi, kes arutlevad muu hulgas selle üle, kuidas kapten Smith surma sai, kirjutab New York Post.