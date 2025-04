ELU25 Juku-Kalle Raid: VIDEO! Sigatüüka lossi ekskursioon 2. Riigikogu esimehe kuldne tuba, tavaliikme tavaline tuba ja fanfaarirõdu

Selle aasta 26. aprillil avanevad kõigile soovijatele Toompeal Riigikogu uksed, kus saab sisse kiigata ka kohtadesse, mis igapäevaselt töö tõttu avatud pole. Seekord siis juba 25. korda! Muide, paljude maailma parlamentide hulgas on see eriline üritus, sest tavapäraselt selliseid üritusi parlamentides ei korraldata. Seega oleme Riigikogu lahtiste ustega loonud väikese trendi, millest ka teised parlamendid maailmas on hakanud vaikselt vedu võtma.

Laupäev, 26. aprill on sellel aastal see päev, kus me rahvaga tähistame demokraatia pidu juba 25. korda koos ning loodame omalt poolt erinevate üritustega pakkuda meeleolukaid hetki ja äratundmist nii noorematele kui vanematele.

Oleme mõelnud ka programme ja mänge lastele, nii et vanematel jätkub tegevust pikemaks. Ja ega siis parlamenti tulles ning selles tuhinas lendab aeg ka kiirelt. Endalgi meenub päris mitu külalist, kes mainisid, et veetsid maja peal mitu tundi. Alati on külalised ka imestanud istungisaali suurust, sest teleriekraanidel ja piltidel tundub see kuidagi palju suurem kui päriselus. Samuti ka seda, et pikkades koridorides võib isegi saadik ära eksida.

Küll aga on lahtiste uste päeval meil seintel üleval ka viidad, mis inimesi õigetesse suundadesse välja juhatavad. Loomulikult on rahvale avatud ka Riigikogu puhvet, sest sinna piiluda on inimestel ikka huvitav, mis toitu siis üldiselt pakutakse ning millised on sealsed hinnad.