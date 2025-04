«TÄNAPÄEVA RISTIRETK» Keeni punkri lähedal läks vaikse laupäeva öösel kakluseks: üks virutas teisele rusikaga näkku ja ütles tüdrukule halvasti

Kuulus Lõuna-Eesti peopaik Keeni punker on kujunemas omamoodi kogukonnakeskuseks, kus toimuvad lisaks öistele pidudele tasuta pannkoogihommikud ja ka hariduslikud sündmused. Elu24 toimetusele laekunud vihje kohaselt toimus aga pärast möödunud laupäeva pidu punkri juures suurem kaklus ning välja kutsuti ka politsei. Punkri omanik ütleb, et kaklus ei toimunud pubi territooriumil, vaid eemalasuvas pargis. «See inimene, kes tüli noris, ütles ühele tüdrukule väga halvasti ja siis läks väikseks maadluseks,» räägib ta lisades, et tegemist oli tavalise rüselusega.