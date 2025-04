KLÕPS Jüri Ratas mälestab paavst Franciscust: olen südamest tänulik, et ta õnnistas isiklikult ka minu isa

Euroopa Parlamendi saadik Jüri Ratas kohtus paavstiga lausa kolm korda.



«Esimest korda kohtusin paavstiga 25. märtsil 2017 Roomas, kui tähistasime Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtidega Rooma lepingute 60. aastapäeva. Paavst Franciscus rõhutas toona, et Euroopa tugevus peitub tema mitmekesisuses – erinevused ei ole takistuseks, vaid meie suurimaks rikkuseks. See sõnum kõlab eriti tähendusrikkalt ka täna, tema lahkumise järel,» kirjutab poliitik enda postituses.



Teist korda nägi Ratas paavst Franciscus​t aasta hiljem: «Teist korda vestlesime Vatikanis 2018. aasta veebruaris. Arutasime maailma sõjakoldeid ja humanitaarkriise, otsides rahumeelseid lahendusi. Paavsti sügavad mõtted kliimast, loodushoidmisest ja hariduse rollist inimkonna arengus on jäänud mulle alatiseks meelde. Mäletan, kuidas ta rääkis oma nooruspõlvest, kui ta seisis vastu metsade raiumisele. Jagasin temaga ka eestlaste ootust tema sügisese visiidi eel – aastal, mil Eesti tähistas oma 100. sünnipäeva.​»



Ning kolmandal korral nägi endine peaminister paavsti koos oma isaga, kes sai ka Franciscuse​ õnnistuse: «Kolmas kohtumine leidis aset 25. septembril 2018 Tallinnas, kui paavst Franciscus külastas Eestit. See oli meie rahvale eriline päev. Olen südamest tänulik, et suurel missal Tallinnas Vabaduse väljakul sai osaleda ka minu isa, keda paavst Franciscus isiklikult õnnistas.​»