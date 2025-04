VIDEO Tallinna lennujaamas süttis põlema akupanga tõttu plahvatanud reisikohver

«Liitiumioonaku isesüttimine võib tekkida, kui see on saanud vigastada või kuumeneb üle mõnel muul tehnilisel põhjusel ning seepärast ongi need lennundusvaldkonnas kategoriseeritud ohtlikeks esemeteks, mida tohib pakkida ainult käsipagasisse, mitte registreeritud ehk äraantavasse pagasisse,» lisab Rohtla.

Rohtla sõnul eksivadki reisijad kohvrite pakkimisel kõige sagedamini just akupankade ja teiste liitiumioonakuga seadmete nagu näiteks e-sigarettide puhul. «Kui reisija on oma äraantava pagasi loovutanud ja see liigub check-in-laua juurest pagasi sorteerimisalale, siis kõik kotid ja kohvrid liiguvad läbivalgustusseadmesse – kui seal tuvastatakse, et kohvris on akupank või e-sigaret või mõni muu sobimatu ese, kutsutakse kohvri omanik lennujaama julgestuskontrolli, et koos julgestustöötajaga pagas avada ja sobimatu ese eemaldada. Kui reisija ei kuule, et teda nimepidi kutsutakse, jääb kohver lennult maha. Üleeilne põleng ongi seepärast hea näide, millega tõsta teadlikkust. Ohutus on lennunduses kõige olulisem ja reeglid pole loodud reisijate kiusamiseks. Enne kohvrite pakkimist tasub hoolega mõelda ja tutvuda reeglitega lennufirma või lennujaama kodulehel.»