«Ma näen su häält» külalisnõunik Birgit Sarrap: ma ei tea, kuidas ma reageerin, kui duetini jõuab teeskleja

Teisel hooajal viis mäng Sarrapi lõppvoorus kokku lauljaga, kellega sündis imeline duett. «Tahaks loota, et tunnen ära, kas inimene oskab laulda või mitte, aga eelmisel korral panin mitmes kohas täiesti mööda,» tunnistab ta. Nüüd loodab Sarrap, et ka seekord satub lavapartneriks tundmatu, kellega tekib hea muusikaline klapp. «Kui duetivooru peaks jõudma keegi, kes üldse laulda ei oska, oleks see minu jaoks täiesti uus olukord. Ma ei tea, kuidas ma reageerin... aga ma püüan jääda sõbralikuks,» naerab ta.