UUS TÜMPS Laulja Beatrice üllatab uue muusikastiiliga: lugu on sellest, kui hommikutundidel on dopamiini tase endiselt kõrge

«Tahtsin murda iseenda piire ja proovida midagi, mis tunduks minu loomingu puhul midagi täiesti uut, ja et inimesed mõtlesid, et no mis asi see nüüd siis on. Tunnen, et aeg-ajalt on hea katsetada erinevaid stiile ja suundasid, sest publik vajab kogu aeg uut ja värsket muusikat ning kui liiga kinni jääda enda mugavustsooni, siis see enam ei üllata. Lisaks tean, et Eestis on techno veel pigem lapsekingades ja ei tea, et väga paljud artistid seda suunda oleks Eestis proovinud, nii et tundus hea täitmata koht,» räägib lauljanna toimetusele, lisades, et vahepeal on hea kaarte segamini ajada, et ka endal oleks põnevam muusikat teha.​