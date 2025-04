53-aastane Hélène Perlant rääkis väljaandele Paris Match, et Notre-Dame de Bétharrami vanempreester peksis teda 1980. aastatel suvelaagris eakaaslaste ees, kui ta oli 14-aastane, kuid rõhutas, et ta pole oma isale sellest kunagi rääkinud, kirjutab The Guardian.