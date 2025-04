Vallalise elu nautiv Sandra Sillamaa: õhtul tahaks kaisutada, aga hommikuks võiks olla ta läinud

Ta lisas, et pole kunagi elanud koos sõprade või tuttavatega. «Ei, absoluutselt ei taha. Mulle meeldib oma ruum,» ütles Sillamaa. Isegi kui ta viibib teises linnas, eelistab ta peatuda omaette, mitte tuttavate juures. «Ma pigem käin nendega õhtusöögil või hommikusöögil. Naudin aega koos, aga mul on vaja seda oma ruumi.»

Tema sõnul ei ole asi selles, et ta ei vajaks teisi inimesi, vaid selles, et ta hindab oma elurütmi. «Mida vanemaks sa jääd, siis on sul väga välja kujunenud mustrid. Ja väga raske on leida, kellega sa tahad olla,» tõdes ta.