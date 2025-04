ELU 25 Juku-Kalle Raid: VIDEO! Ekskursioon Eesti Sigatüüka lossi ehk Riigikogu keldrite sügavustesse

Selle aasta 26. aprillil avanevad kõigile soovijatele Toompeal Riigikogu uksed, kus saab sisse kiigata ka kohtadesse, mis igapäevaselt töö tõttu avatud pole. Seekord siis juba 25. korda! Muide, paljude maailma parlamentide hulgas on see eriline üritus, sest tavapäraselt selliseid üritusi parlamentides ei korraldata. Seega oleme Riigikogu lahtiste ustega loonud väikese trendi, millest ka teised parlamendid maailmas on hakanud vaikselt vedu võtma.

Aprillikuised Riigikogu lahtised uksed on saanud Riigikogus iga-aastaseks traditsiooniks. Kui aga minna ajalukku ja mõelda, miks just see üritus toimub aprillikuus, siis tegelikult tähistame sellega parlamendi sünnipäeva. Nimelt 1919. aasta 23. aprillil tuli Estonia teatri kontserdisaalis kokku esimene seaduslik Eesti Vabariigis valitud esinduskogu – Asutav Kogu, millesse kuulus 120 rahvasaadikut. Ja kuna parlament on rahva valitud, siis saigi 1999. aastal selle päeva tähistamiseks rahvaga algatatud lahtiste uste päeva üritus.