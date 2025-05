«KOLGIB UKSE TAGA» Kortermajas elav üksikema on sattunud naabri kiusu alla: pean leidma uue kodu

Harjumaal Kloogal on nelja lapse ema sattunud enda sõnul alumise naabri terrori alla. Kui kaks vanemat last naabrit ei häiri, siis kaks pere pisemat on mehele pinnuks silmas ja oma viha käib ta välja elamas nende korteri ukse taga prõmmides ja ropendades. «Seda meest häirib, et mu lapsed jooksevad toas ringi,» ütleb üksi lapsi kasvatav naine. Politsei on juba pikka aega kestnud naabrite vahelisest konfliktist teadlik. «Oleme nendega ka korduvalt vestelnud ning lahendusi otsinud, kaasanud ka kinnisvarahalduri ja sotsiaalkindlustusameti konfliktivahendajad,» ütleb piirkonnapolitseinik.