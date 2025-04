Kell 7.57 Rapla-Tallinna rongiga tööle sõitev Liisbet räägib Elu24-le, et viimasel ajal on see rong juba esimeses peatuses nii täis, et paljud reisijad peavad kogu sõidu vältel ehk tund aega püsti seisma hoolimata sellest, et nad maksavad pileti eest täishinna.