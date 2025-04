Ühismeedias meenutatakse näitleja Erik Ruusi: ta oli inimene, kelle peale sai kindel olla

«Mäletame Erikut kui inimest, kelle jaoks teater oli eluviis, mitte lihtsalt amet. Tema austus loomisprotsessi vastu, tema süvenemine rollidesse ja tema inimlikkus jäid alati silma. Tema muhe huumor ja tasakaalukus on jätnud kustumatu jälje ka meie teatri tegemistesse. Avaldame sügavat kaastunnet Erik Ruusi lähedastele, kolleegidele ja kõigile, kellele tema looming on olulist tähendust kandnud. Piibe Teater jääb teda suure tänutundega mäletama. Puhka rahus, kallis Erik...»

«Üks säde kustus siin, et särada tähena teisel pool. Head teed, Erik Ruus!» ütleb Jaanus Nurmoja.

23. aprillil 2022 avaldas Naisteleht Erikuga intervjuu, kus ta rääkis muuhulgas sellest, mida tähendab tema jaoks õnn. Loe siit: Erik Ruus: «Mis on tehtud, see on tehtud, enam seda muuta ei saa. Ma eelistan tänases päevas elada.»