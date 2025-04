VERI ON PAKSEM KUI VESI? Naine tellis enda abikaasa mõrva oma vennalt

Fredi kõneloend paljastas, et tal oli salasuhe naisega nimega Mary. Mary kinnitas, et nad olid suhtes, kuid tema abikaasa ei teadnud sellest ning uurimise käigus selgus, et ka tema polnud juhtunuga seotud.

Politsei tähelepanu köitis aga see, et Patricia ei ilmutanud vähimatki huvi uurimise käigu vastu. Umbes nädal pärast mõrva said uurijad teada, et kolm päeva enne tapmist oli Patricia ostnud Fredile elukindlustuse.