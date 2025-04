Alles nädal tagasi kirjutasime, et skandaalne ärikaksik Tiit Märtman käib PPAga kohut, kuivõrd teda süüdistatakse ühe Tartu hotelli fuajees laamendamises ja ebatsensuurse kõnepruugi kasutamises.

Nimelt tuli välja, et hotell on Tiidu pannud musta nimekirja ja hotellimõnusid teda nautima ei lubatudki. Ehkki ta tunnistab, et tõstis häält, siis kedagi ta enda sõnul ei solvanud ega lõhkunud midagi tahtlikult ära. Administraatori laual olev monitor olevat tema sõnul kogemata maha kukkunud.