«Üks väike lahe fakt minu kohta on see, et mulle meeldib rämedalt kinos käia. Mulle meeldib kogu see protsess. Sa ostad endale pileti, sa oled treilerit vaadanud, sa oled täiega elevil. Kui on hea filmihooaeg, siis me käime mehega mingi kaks korda nädalas vähemalt kinos,» alustab lauljanna juttu.​



Kinos armastas naine käia juba lapsepõlves: «Lapsest alates on olnud niimoodi, et ma käin hästi palju kinos ja minu üheks lemmikosaks oli, et ma läksin varem kohale, et treilerit vaadata.​ See, et sa saad vaadata suurelt ekraanilt neid hea heliga, oli nii palju põnevust tekitav.»