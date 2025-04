VIDEOINTERVJUU Nancy kimas Kuldse Plaadi galale auhinda vastu võtma: esimest korda elus unustasin

Lauljanna Nancy ei varja oma üllatust auhinna osas. «Mind oli kutsutud siia, aga paraku mul õnnestus ära unustada, et see just täna oli. Ma olen siiamaani natuke šokeeritud. Lihtsalt helistati ja ma tulin otse siia ilma ettevalmistuseta,» avaldab Nancy, kes ütleb, et tavaliselt ta ei unusta asju ära ja selline asi juhtus esimest korda elus.