«Ikka väga õnnelik olen, et sain sellest osa võtta ja see, et ma nii kaugele jõudsin, ma poleks elus uskunud seda,» ütles Arhanna saates «Ringvaade» . Kuidas Eesti koolitüdruk Saksamaa saatesse pääses?

Neiu räägib, et oli eelmisel suvel Berliinis salvestamas koos teise noore laulja FIA-ga ühist laulu «2 Much 2 Dream». FIA-ga kohtus Arhanna noorte Eurovisioonil üle-eelmisel aastal, kui FIA esindas Saksamaad ja Arhanna Eestit. «Mu ema rääkis tema perele, et kuidas ma alati väiksena vaatasin «The Voice Kids» saateid ja et tahaksin väga mõnes selles saates osaleda. Ja siis FIA pere salaja pani mind sinna kirja demovoorudesse ja eelvoorudesse,» räägib Arhanna, kuidas ta üllatuslikul kombel saatesse sattus.