Kui Johann Urb oli vaid 10-aastane, kolis ta emaga Soome. «See oli raske, kõik oli võõras, kedagi me ei tundnud,» kirjeldas ta toonast aega. Mehe sõnul tegi tal koolis käimise keeruliseks asjaolu, et ta kolis Soome toonasest Nõukogude Liidust.

«Nende jaoks tähendas see, et sa oled venelane,» põhjendab Urb, miks teda põhjanaabrite juures just kõige lahkemalt vastu ei võetud. Eks seetõttu ta ka koolikiusamise ohvriks sattus, ning sellest ei puudunud ka füüsiline vägivald.