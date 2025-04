Tundub, et Brigitte Susanne Hundi ekspeigmehe Severinas Jakubauskase ümber tormituuled vaibuda ei taha. Toimetusele vihjatakse, et mehel võib olla nüüdseks soolas lausa kaks kriminaalasja uurimist. «Kui tulevad süüdimõistvad otsused, siis jääb mees oma vandeadvokaadi tiitlist ilma ja advokatuur heidab ta välja,» seisab ühes toimetusele laekunud vihjes. Muidugi väljaheitmisest on vara rääkida, sest uurimine alles käib. Konkreetse vihje saatmist ning selle sisu nimetab Severinas ise mustamiseks ning lisab, et mida kaugemale ja kõrgemale inimene elus jõuab, seda rohkem tekib neid, kes üritavad teda alla tirida.