Hiljuti kolmekümnendate klubisse astunud telesaatejuhi Tuuli-Ann Freienthali silmades on veidikene rohkem sära kui kunagi varem. Nimelt on naine armunud ning kinnitab seda ka toimetusele! «Ta usub minusse rohkem kui ma ise,» sõnab Freienthal, lisades, et leidsid noormehega teineteist juba mõned kuud tagasi.