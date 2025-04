Juba on selgunud Aasta Raadiohitt, milleks on nublu ja Maria Kallastu «​Push it». Samuti pälvis nublu Aasta Esitaja tiitli. Nublu ise ei saanud aga tänasele galale kohale tulla, kuna on haige. Ka Maria Kallastut pole galal, sest ta on parasjagu esinemas.