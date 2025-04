ELU25 Juku-Kalle Raid: Rõõmsaid pühi ehk miks me ikkagi lihavõtetel mune värvime

Kuulsa lapse mitu nime

Tegu on küll väga ammuse traditsiooniga, kuid tänases mõttes siiski kristlike pühadega, mis rahvakeeli öelduna "kõiguvad". Need algavad igal aastal esimesel täiskuu pühapäeval pärast kevadist pööripäeva.

Paljudes riikides (eriti katoliiklikes) on ülestõusmispühad riigipühad, elik tööle minema ei pea. Ka Eestis on see arutluse all olnud, ent kuna meil on kirik ja riik lahus, pole vajalikuks peetud vabu päevi pidama hakata. Peale selle – üsna usuleigetena on lihavõtted meile siiski pigem munadepüha. Värvitakse mune, mängitakse (või vähemalt vanasti mängiti) munadekoksimist ning tuntakse rõõmu kevadest.