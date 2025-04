PÄEVAHOROSKOOP 21. aprill: Sõnni nädal algab õige energiliselt, Neitsil tuleb oma tervise eest hästi hoolt kanda

Merkuuri ja Pluuto sekstiili toel on infokanalid valla. Kui vajad nõu ja abi, viska küsimus õhku – keegi kindlasti teab parimat vastust! SÕNN

Nädal algab õige energiliselt – Päike ja Marss on kvadraadis. Sul on jõudu ja pealehakkamist, ent taktitunnet ei pruugi jaguda. KAKSIKUD

Suund on sul teada, aga tegevusplaan tuleb detailsemalt paika panna. Vaatad kaugemasse tulevikku, näed avanevaid võimalusi. LÕVI

Sul tuleb oma tervise eest hästi hoolt kanda. Kui tunned, et jõuvarud on vähenenud ja väsid kiiresti, vaata üle oma toidulaud.​ KAALUD

Sul on võimalusi seltskonnas käia, küllap saad kutseid üritustele. Ehkki sul on raske pühadelainelt maha saada, ei tohiks kohustusi edasi lükata. SKORPION

Nädala algus võib tuua uusi tuuli partnerlussuhete vallas. Võimalik, et keegi valmistab sulle mingi erilise üllatuse. AMBUR

Suhtlemine on sinu jaoks kerge ja mõnus. Lihtne on ka võõrastele inimestele naeratada. Uued kontaktid tekivad nagu iseenesest. KALJUKITS

Mõte liigub kiirelt, tekivad huvitavad ideed. Võimalik, et mingi põnev plaan on jõudnud niikaugele, et saad selle otsustavalt ellu viia.



KALAD