VIDEO Laulev kriminalist Victoria: olen alati olnud väga suur krimkade fänn

«Ma näen su häält» saatest teisena lahkumine ei tähenda, et inimene laulda ei oskaks. Vähemalt kriminalistina töötava Victoria Oolo puhul peab see tõdemus paika. Mis ta ise arvab, miks teda nii vara välja saadeti? «Ma arvan, et ma olen lihtsalt väga hea teeskleja. Ma nägin ikka päris palju vaeva sellega, et viisist mööda nõksutada, mikrofoni valesti käes hoida ja teha nii-öelda selliseid trikke sinna sisse.»

Esimese mulje voorus oli nõunikel võimalik osalejaid vaid näha ja kuulda nende kohta lühikest tutvustust. Esimesena avaldas Victoria kohta arvamust Kohver. «Kes see kuriteopaigal viisijupi üles võtab? Millal sellel ajal laulmisega tegeleda jõuad? Siis ta peab seda kuidagi väga peitma. Ja kehahoiak on ka selline, et kuidagi tahapoole kaldu ja mikker on natukene eemal, et ma pigem ütleks, et ei ole [laulja].»