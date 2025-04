Tartu Ülikooli usuteaduskonna juhataja Roland Karo: Jeesust võib võtta oma aja punkari või hipsterina

Roland Karo tõdes 20. aprilli hommikul saates «Hommik Anuga» , et Kristus on üles tõusnud ning kristlaste jaoks on tegu rõõmsa pühaga. Enamiku Eesti inimeste jaoks ilmselt täna ei ole ülestõusmispüha, vaid munadepüha, mis on ka täiesti okei... Sellest kristlikust traditsioonist välja kasvanud kombetalitus. Aga idee poolest jah, see peaks olema kogu kristlaskonna jaoks aasta kõige olulisem sündmus.»

Saates tuli palju juttu sellest, kuidas naissugu on religiooniajaloos olnud tihtipeale tahaplaanile surutud. Miks? «Ühelt poolt näeme, et Vahemeremaade kultuuriajalugu on olnud patriarhaalne juba ammu enne Jeesuse aega ja muutus hiljem võib-olla veelgi enam selliseks. Täna me oleme harjunud niimoodi mõtlema, et meil on naised ja mehed, ideaalis loomulikult võrdsed. Aga sealses ühiskonnas n-ö kollektiivi eest rääkis alati mees. Täna meil on vabad mehed, vabad naised, aga tollases kultuuris polnud naistel võimalik olla täiesti vabad, iseseisvad ja autonoomsed. Peresuhted olid ikkagi niimoodi paigas, et kuni sa [naine] abiellusid, siis sinu eest kostis siin isa ja abielu sõlmimine tegelikult oli tehing, mille kaudu vastutus selle noore naise eest läks tema isalt abikaasale,» ütles Karo ja lisas, et seda põhjendati piiblilooga.