GLAMUURNE PIDU Alla Pugatšova tähistas sünnipäeva punases minikleidis

Estraadidiiva Alla Pugatšova lahkus 2022. aastal Venemaalt ja on viimastel aastatel perega uut kodu otsinud. 2022. aasta veebruaris, vahetult pärast Ukraina sõja puhkemist, kolisid Venemaalt lahkunud Pugatšova ja Galkin lastega esmalt Iisraeli. Pärast seda seadsid nad end sisse Küprosel, kuid mitte kauaks.

Möödunud aasta suvel avaldas Pugatšova, et on end perega sisse seadmas Lätis. Küprosel elades olevat Pugatšova südameprobleemide tõttu enamasti kodune ning käis vaevu väljas. Meediaväljaannete sõnul ei talu Pugatšova kuumust, mis võis olla ka põhjuseks, miks popstaar on otsustanud veidi jahedama kliima kasuks.