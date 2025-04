Hiljuti ilmus tuntud tšellist Silvia Ilves avalikkuse ette koos oma uue kaaslase Lauri Sõmeriga. Viimastel aastatel on Silvia sünnikaardi Veenus saanud väga palju mõjutusi Pluutolt ja Neptuunilt ning sel aastal lisanduvad Saturni ja Uraani mõjud, sügisel satub Silvia Veenusele ka päikesevarjutus. Kõik see räägib, et tema elus on käimas suur protsess seoses armastuse, väärtuste ja suhetega, mille käigus ta õpib, mida ühest armusuhtest tegelikult ootab ja vajab.