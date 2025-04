SÜDAMLIKUD FOTOD Jüri Ratas meenutab oma lahkunud isa: pole möödunud ühtegi päeva mõtlemata sulle ja sinu elutarkustele

«Kallis isa! Istun täna õhtul, Suurel Reedel Hiiumaal. Kuulan lindude laulu, märkan looduse ärkamist ja vaatan merele… Kolm aastat Sinu minekust on läinud, täpselt kolm aastat. Pole möödunud ühtegi päeva Sulle mõtlemata. Mõtlemata Sinu õpetuste ja elutarkuse üle ning mõista lauset, et Sinu isa oli Sinu suur sõber! Aitäh,» seisab Jüri Ratase Instagrami postituses, mis on pühendatud tema lahkunud isale.

«Näitasin Sinust pilti Holgerile ja ta ütles koheselt, et Vassa. See on nii armas, et teil oli võimalik siin ilmalikus maailmas kohtuda ja olla 3,5 aastat,» kirjutab ta lisaks.