KEVADINE GALERII Vaata, kuidas Koplis inimesed esimese kuumalaine vastu võtsid

«Kena pärastlõunat ja head suurt reedet kõigile! Tänaselt Euroopa kaardilt torkavad silma suured temperatuuride kontrastid. Baltimaades küündivad maksimaalsed termomeetrinäidud 25...28 °Cni. Temperatuuride poolest jäävad alla isegi Lõuna-Hispaania, Lõuna-Itaalia ning Aafrika põhjaserv. Praeguse aja kohta on ilm meie regioonis väga soe, on ka rekordeid purunenud,» kirjutas 18. aprillil sünoptik Kairo Kiitsak ühismeedias, lisades, et uuel nädalal enam nii kuuma ilma ei luba.