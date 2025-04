KOHUTAV SURM Viieliikmeline pere suri kodus vingugaasimürgistusse

Ameerikas Ohio maakonnas leidis aset kurb juhtum. Nimelt teatas Gallia maakonna šerifi büroo, et võimud leidsid 15. aprillil kodust viis surnud inimest. Täpsemalt kaks täiskasvanut ja kolm last. Teadaolevalt surid kõik vingugaasimürgistusse, vahendab People. «Iga elu kaotamine on kurb, kuid selline tragöödia on tõeliselt südantlõhestav,» ütles šerif Matt Champlin.​