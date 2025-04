Saates «Ma näen su häält» asuvad teesklejaid elimineerima ema ja tütar: panustame õnnele!

Tartus elav pensionär Tiina armastab käsitööd ja naudib oma kaheksa lapselapsega tegelemist. Ta on varasemaid saateid hoolega jälginud ja tunneb enne mängu kerget elevust. Tema tütar Kädly elab Haapsalus, juhib kooli ning tegeleb ühtlasi rahvatantsu ja naiskooris laulmisega. Kädly loodab pigem õnnele ega tunne suurt närvi. Kui naised peaksid võitma, on neil plaanis 2025 euro suurune auhinnaraha investeerida reisifondi.

Arvajatele on abiks saate püsinõunikud Eleryn Tiit, Korea, Mart Juur ja Tõnis Niinemets. Kuigi möödunud pühapäeval napsas hooaja avasaate võidu teeskleja, on nõunikud valmis kogu oma teadmistepagasi mängu panema, et seekord lauljate seast kõik petturid paljastada.

Juba kolmandat korda on saates laulva nõuniku rollis Ott Lepland. Varem on tal õnnestunud jõuda duetivooru suurepäraste lauljatega. Laulja tunnistab, et tal pole midagi ajaloo kordumise vastu, kuid seekord oleks põnev ka lõppvaatuses teesklejaga lava jagada. «Olen kolleegidelt kuulnud, et seekord on lauljaid raskem tuvastada. Eks siis näeb! Aga kui laval on teeskleja, siis tuleb teda kuidagi toetada,» sõnas Lepland.