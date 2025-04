ELU25 Iraani režiim kui Venemaa suurliitlane sõjas. Iraani eksiilvalitsuse juhi Maryam Rajavi kõne Riigikogus

See avaldus, mille allkirjastasid ka parlamendi spiiker Lauri Hussar ja kaheksa komisjoni juhti, on väärtuslik dokument, mis peegeldab meie kahe riigi rahvaste sidemeid ja ühiseid väärtusi religioosse fašismi ees ja meie pühendumust universaalsetele väärtustele.​

Eesti Parlamendi enamus rõhutas: "Arvestades, et Iraani režiim on blokeerinud kõik poliitilised teed muutusteks, peab vaba maailm tunnustama Iraani rahva õigust üles tõusta ja PMOI vastupanuliikumise üksuste õigust võidelda Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) vastu."

Just seda õigust rõhutatakse ka USA Esindajatekoja resolutsioonis nr 1148, mille toetuseks on teinud avalduse enamik Kongressi liikmeid, mõlemast parteist.

Tõde on see, et Iraani valitsev režiim ei ole mitte ainult Iraani rahva vaenlane ja riigi allakäigu ning inimpotentsiaali hävitamise põhjus, vaid see on ka kogu maailma hävingu ja taandarengu suur jõud.