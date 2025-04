JÄRJEKORDNE KRIITIKANOOL Urmas Eero Liiv on EFTA-s pettunud : see, et sa oled teletegemises sees, ei anna põhjust teistele ülevalt alla vaadata

Tundub, et mehe sõnavõtt puudutas paljusid, sest postituse alla on jäetud lausa 30 kommentaari.



Sõna võttis ka näiteks teleprodutsent ja ajakirjanik Anneli Lahe, kes on mehega täiesti päri: «Seda enam on see kõik kummaline, sest erisaated ja muud formaadid, mis toovad ekraanile inimesi nende päris elust, isiklikest valikutest ja mitmetahulisusest, on ju omaette saatežanr. Ja seda võiksid eriti hästi mõista just need, kes ise end õppinud või professionaalseteks peavad. Kahjuks pole siin aga midagi uut. Just see ongi olnud aastaid selle maailma varjatud muster: kui sa pole kasulik, siis vaadatakse sulle ülevalt alla. Aga kui sinust on midagi saada, siis ollakse mesimagus – isegi kui sind varem on avalikult naeruvääristatud või maha tehtud. See ongi «varjatud kaadrite» maailm, kus iga naeratus, iga kohtumine, iga ühisfoto võib kanda endas mingit tagamõtet. Kus usaldus ei ole iseenesestmõistetav, vaid pigem luksus. Seda enam on kummaline ja kurb, kui ka loovinimesed – need, kes võiksid ju mõista elulugude mitmekihilisust ja saatusi, mis ei mahu standardvormi – sulgevad ringi ja jagavad hinnanguid, kelle kohta tohib teha saate ja kes üldse väärib punasele vaibale astumist.»



Liivi vihjete põhjal võiks arvata, et juttu on Kerdo Mölderist ning tema kihlatust Diana Klasist, sest just nende käest uuris näiteks Elu24 ajakirjanik, mismoodi paar galale sattus. Lisaks kinnitab Elu24 peatoimetaja Katrin Lust, et just tema kinkis oma piletid ära Respekti solistile ning tema kaasale, kuid Mölder lükkab ümber väite, justkui jutt oleks nendest.