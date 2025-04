VIDEOD Kirjanik J. K. Rowling: olen õnnelik kohtu otsuse üle, et transnaised ei ole seaduslikult naised

Paljud naisõiguslased olid Suurbritannias kohtu otsuse üle õnnelikud. Kaasa arvatud «Harry Potteri» ja krimilugude autor J. K. Rowling, kes tervitas Ühendkuningriigi ülemkohtu otsust, mille kohaselt transsoolised naised ei ole seaduslikult naised, postitades tähistamiseks šampanjaklaaside pilte ja kiites naisi, kes juhtumit toetasid, kirjutab New York Post .

«Arvan, et suitsetan hiljem sigari,» kirjutas 59-aastane Rowling kolmapäeval Xis, tunde pärast otsuse langetamist, lisades, et on kohtu otsuse üle õnnelik.